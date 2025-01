Improta: “Mi è stato riferito che Kvara è vittima del papà e del procuratore"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi dispiace ascoltare notizie relative al possibile addio di Kvaratskhelia. Stimo molto il calciatore da tutti i punti di vista. In questo momento non ci voleva questo disturbo. Ho la sensazione che sia solo un’azione di disturbo nei confronti del Napoli.

Mi è stato riferito che Kvaratskhelia è vittima del papà e del procuratore che sono avidi. Mi auguro che Kvaratskhelia tiri fuori la personalità che gli riconosco, ma che per rispetto per il padre non ha ancora tirato fuori. E’ condizionato fortemente da queste due persone, uno gli appartiene e l’altro vuol fare i propri interessi”.