Improta su James: "ADL l'ha già preso, ma deve fare scena per far vedere che ha speso"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro e ora dirigente della Juve Stabia, Gianni Improta ha parlato dell'affare James: "James l'hanno già preso. Al presidente piacciono queste situazioni perché poi deve diventare lui il protagonista e sta preparando il colpo di scena che fa parte del suo DNA. Deve dimostrare ai napoletani che ha speso i soldi per portare James a Napoli. Se Ancelotti ha fatto questo nome, perché per risparmiare qualche milioncino poi rischiare di farlo saltare. Ancelotti mi sta piacendo, si sta imponendo su alcuni giocatori, ormai ha le idee chiare. Vuole provare a vincere, non è detto che vinca, ma ci prova e nessuno potrà dire niente".