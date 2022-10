Incocciati: "Non basta segnare 20 gol, il Napoli se la deve vedere ancora col Liverpool"

Giuseppe Incocciati, talent di Mediaset Infinity, ha parlato della situazione del Napoli dopo la vittoria per 3-0 contro i Rangers.

Giuseppe Incocciati, talent di Mediaset Infinity, ha parlato della situazione del Napoli dopo la vittoria per 3-0 contro i Rangers: "Non è sufficiente segnare 20 gol, ma se la deve vedere ancora con il Liverpool, certamente sarà una grande partita. Ha confermato quello che ha già fatto vedere, tutti entrano con grande entusiasmo e qualità, in tutti i reparti. Ha un atteggiamento da squadra che sa quello che vuole. Ha tutto ciò che servirà per potere andare avanti in questa competizione".