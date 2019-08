Insigne a Sky: "Con la Juve non è già decisiva. Lozano ha qualità, è un grandissimo giocatore! Sulla Champions..."

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport partendo dal commento sulla sfida alla Juve di sabato: "È una gara molto sentita e speriamo di fare una grande partita e uscire dallo Stadium con un risultato positivo. La stiamo preparando come tutti gli altri anni e come tutte le partite perché è una gara come le altre. Noi dobbiamo andare là e dare il massimo cercando di ridurre anche alcuni errori che hanno pesato contro la Fiorentina.

Partita che darà un indizio per lo Scudetto? No, è solo la seconda di campionato. Ci sono tante altre partite e tante altre squadre attrezzate per vincere. Sarà una gara come le altre.​ Sarri? Spero per lui che sia in campo, ma noi dobbiamo solo pensare a giocare.

Non ho mai segnato allo Stadium? La cosa importante è cercare di lavorare bene per la squadra, poi il gol arriva.

Lozano? Si vede che ha qualità. È un grandissimo giocatore che ha fatto benissimo sia in Olanda che in nazionale, speriamo possa darci una mano, ma si vede che ha qualità importanti.

Champions? Non vorrei affrontare nessuna squadra in particolare. Chi è in questa competizione è forte, lo scorso anno siamo stati sfortunati ma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, speriamo di fare una grande Champions, solo questo”.​