Insigne, l'ex agente: "Che problema c'è se resta a scadenza? Si parla di professionisti!"

Antonio Ottaiano, ex procuratore di Insigne, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Controproducente iniziare campionato con Insigne a scadenza di contratto? Ma perché non maturiamo, che problema c'è? Qui si parla di un professionista che ha tutto l'interesse di fare bene per sé e per la sua squadra. Ultimo rinnovo? Stiamo parlando di contesti totalmente differenti, è inutile fare paragoni col passato. Lasciamo che i protagonisti si incontrino".