Insigne, l'ex agente: "Mi risulta che Mazzarri volesse un centrale. Forse arriva a giugno"

L'ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano, è intervenuto a Radio Marte

L'ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano, è intervenuto a Radio Marte: "La lotta per il quarto posto coinvolgerà anche le squadre romane, certo l'Atalanta sembra favorita ma la corsa è apertissima. Prima o poi il Napoli dovrà fare tre, quattro vittorie di fila, altrimenti non potrà mai ambire al piazzamento Champions. In questo periodo si è fatto di necessità virtù, con il rientro dei giocatori più qualitativi si proverà ad accorciare in classifica. Del resto adesso Mazzarri ha la squadra al completo, l'atteggiamento di Roma è inusuale per il Napoli degli ultimi tempi, sono convinto che la qualità del gioco migliorerà. Il mercato? Indubbiamente il Napoli si è mosso, sono arrivati alcuni giocatori anche di prospettiva futura, qualcuno invece a supporto del raggiungimento dell'obiettivo di quest'anno.

L'unico neo è il difensore, mi risulta che Mazzarri desiderasse un difensore veloce, il Napoli ci ha provato con Rennes, Genoa e Udinese ma a gennaio Theate non è arrivato. Magari arriverà a giugno, chi lo sa. Ad ogni modo, il Napoli ha la squadra per poter arrivare al quarto posto, mi sembra che il "gruppo" sia tornato, spero non ci siano più infortuni o errori di troppo non solo dei calciatori. Poi attenzione alla gara con il Barcellona, il cui pronostico è tutt'altro che scontato: arrivare ai quarti di Champions sarebbe una grande cosa".