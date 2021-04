Inter, Lukaku: "Abbiamo fame di scudetto. A 15 anni sollevavo 100 kg"

Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, è intervenuto in diretta Instagram con '433': "Mancano ancora tante partite. Abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto uno step successivo in questa stagione. Io in particolare mi sento bene".

Sul campionato italiano:

"Un campionato complicato, sei sempre messo alla prova anche tatticamente: ogni partita è un test diverso. I difensori e Handanovic stanno facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva".

Sul lavoro richiesto da Antonio Conte agli attaccanti:

"Lui dice sempre che la punta è il primo difensore per questo io, Lautaro, Sanchez e Pinamonti cerchiamo sempre di bloccare sul nascere l'azione degli avversari. Siamo quattro attaccanti generosi, e tutta la squadra ne beneficia".

Sul nuovo logo:

"Fa parte del processo di modernizzazione del club, negli ultimi anni tutti aspettavano di vedere l'Inter di nuovo al vertice e io non vedo l'ora di far vedere la maglia della prossima stagione".

Come va con la panca piana per il sollevamento pesi?

“Quando avevo 15 anni sollevavo 100 kg. Da quando sono arrivato in Italia non posso andarci. Il primo giorno che sono arrivato e ho provato ad andarci i nostri preparatori atletici mi hanno guardato male. Praticamente l’unica cosa che posso fare in palestra sono esercizi di coordinazione, con delle bande elastiche attorno al bacino per trovare stabilità”.