Inter, Marotta: "Non è una gara Scudetto. Ci sono avversari agguerriti, uno su tutti il Napoli"

Prima della sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Non è una partita Scudetto, emergeranno dei valori di entrambe le squadre. L'importanza dei punti è fondamentale, ci misureremo contro la seconda in classifica e si farà una valutazione di dove siamo e dove possiamo arrivare".

Donnarumma, Verratti, è fantacalcio per il futuro dell'Inter?

"Ormai è consuetudine che ai grandi club vengano accostati questi calciatori, in questo momento abbiamo una rosa competitiva. Non abbiamo ansie particolari per colmare dei buchi. La nostra attività è di sondare sempre le ipotesi di mercato per il nostro progetto, così come ci muoviamo noi si muovono anche le altre. Per il momento non stiamo negoziando per nessuno".

Accettare il ruolo di favoriti?

"Rappresento un grande club, siamo i campioni in carica ed è normale che lo siamo. Ci sono avversari agguerriti, uno su tutti il Napoli. Ci sono diverse squadre che possono ambire al titolo, noi cercheremo di ottenerlo".