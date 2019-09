Inter, Zhang si unisce ad ADL: "I giovani non seguono tutti i 90', clip e highlights supereranno il live"

Nell'ambito di un convegno alla Bocconi di Milano, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha toccato anche un tema nei mesi scorsi lanciato da ADL: "I giovani fanno fatica a restare sintonizzati per tutti i 90 minuti. Dobbiamo andare oltre il concetto della vendita dei diritti televisivi della partita e migliorare nei servizi e nei prodotti per il pubblico: il traffico dei videoclip, con gli highlights e altri contenuti brevi, sarà più importante di quello degli stessi eventi live. Il calcio deve fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita nel campo dell’intrattenimento delle nuove generazioni: bisognerà essere bravi pure a lavorare sui social media per intercettarle. È quello che adesso stiamo cercando di fare nell’Inter".