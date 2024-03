Italia, niente esordio per Folorunsho. Spalletti svela: "Aveva un problemino"

"Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, siamo stati bravi a equilibrare il minutaggio nei giocatori a eccezione di Folorunsho e Lucca".

In conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha voluto rivendicare l'importanza delle due vittorie conquistate dall'Italia negli Stati Uniti, test di preparazione in vista di Germania 2024: "A volte quando sento la presentazione delle partite dove l'Italia va a giocare, sembra sia scontato che l'Italia vinca sottogamba ma non è così. Ormai tutte le squadre sono attrezzate, c'è un livellamento verso l'alto. Ormai le conoscenze le hanno tutti e tutti sono messi bene in campo. Noi si torna con la consapevolezza che molti di questi giocatori faranno parte della convocazione finale. Abbiamo lasciato a casa qualcuno che potrebbe essere dentro, qualcuno che ha giocato l'Under 21.

Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, siamo stati bravi a equilibrare il minutaggio nei giocatori a eccezione di Folorunsho e Lucca che avevano un problemino. Ma abbiamo fatto due buonissime partite e nella seconda ciò che avevamo detto di mettere apposto l'abbiamo messo apposto. Sono contento, è stata una tournée importante. Difficoltosa per tempistiche e distanze, ma organizzata benissimo dalla Federazione. Bisogna dire bravi ai nostri calciatori.

L'Ecuador ha la conoscenza del calcio europeo e la garra della squadra sudamericana. La squadra sudamericana è più difficile dal punto di vista della rapidità, muscolare, se poi hanno anche conoscenze di squadra diventa difficoltoso giocarci contro. Noi non ci siamo mai fatto trovare lunghi e questo è stato sicuramente un aspetto positivo".