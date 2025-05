Marchisio: “Migliori calciatori della Serie A? Due giocano nel Napoli”. E fa i nomi

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus. ha parlato durante l'European Finale della Kings League. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di TMW.

Come vedi questa ultima giornata di Serie A?

“La Serie A sta attraversando un momento molto importante sia in alto che in basso quindi vedremo cosa succederà in questa giornata”.

Sulla finale di Champions League?

“Inter? Nessun augurio! Spero vinca il migliore”.

Sulla finale della Kings League Italia?

“Siamo fiduciosi e molto contenti dell’atmosfera di questa sera. Spero sia un punto di partenza considerando che a Torino la Kings League è stata gestita molto bene. I TRM sono i favoriti, ma l’FCZ è una squadra tosta”.

I tuoi migliori giocatori della Serie A?

"Sommer visto che sta per giocare la finale di Champions League, all’estero invece Donnarumma. In difesa Buongiorno e Acerbi. A centrocampo Mctominay, invece in attacco Thuram e Yamal”.

Un giudizio su Tudor?

"Non è semplice perché è entrato in corsa. La Juventus deve entrare in Champions League e se riuscirà a centrare questo obiettivo sarà una stagione positiva. Invece con una mancata qualificazione la stagione sarebbe, ancora una volta, deludente. Confermeresti Tudor in panchina? Questo dipende dalla società e non sta me a giudicare questo. L’importante è arrivare in Champions”.

Mvp della stagione della Juventus?

“Khéphren Thuram”.