Italia perde il primo posto, Spalletti prova a minimizzare: “Il bilancio resta positivo”

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, al termine del match perso per 1-3 contro la Francia e valido per la fase a gironi di Nations League.

Rammarico per aver preso 3 gol su calci piazzati?

"Purtroppo è così. Quando potresti vivere una serata più tranquilla, vai dentro e prendi subito gol su calcio piazzato. Poi non siamo stati bravi a rimanere tranquilli e abbiamo speso tante energie. E' un po' casuale, tutti calci piazzati. Sul 2-1 sembrava che potessimo gestirla, poi c'è stato l'altro calcio piazzato che ci ha creato problemi e poi loro si sono chiusi".

Poca presenza in area?

"Ci ha creato problemi la non pulizia di gioco con i centrocampisti, come abbiamo fatto altre volte. Abbiamo permesso a loro di chiudersi, poi c'era da fare scelte più difficili e non siamo stati bravi a trovare quegli spazi lì".

Bilancio degli ultimi tre mesi?

"Bilancio sicuramente positivo, abbiamo visto anche stasera delle buone cose. Questa sconfitta qualche problema lo crea a livello di convinzione, ma non deve toglierci le certezze acquisite e che anche stasera abbiamo fatto vedere".