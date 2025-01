Jacobelli: "Comuzzo? Bravo Napoli a puntare sui giovani! Garnacho gran talento"

Nel corso della trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Xavier Jacobelli, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, che ha parlato del Napoli, della corsa scudetto e di alcuni nomi di mercato: “Il merito principale va sicuramente a Conte, di cui non scopriamo certo oggi il valore assoluto. Basta guardare il suo eccezionale curriculum professionale. La voglia di vincere che ha trasmesso alla formazione napoletana è stata fondamentale per ottenere la settima vittoria consecutiva, che legittima sul campo le ambizioni tricolori della squadra. Nonostante le assenze di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia, il rendimento del Napoli riesce a farle quasi dimenticare.”

Sullo scudetto: “La classifica parla chiaro: adesso ci sono tre squadre che si staccano nettamente dalle altre, ovvero Inter, Atalanta e Napoli. È normale che le vittorie contro Atalanta e Juventus abbiano dato maggiore positività, ma ci saranno ancora altri scontri diretti all’orizzonte. La portata della stagione che sta facendo il Napoli è immensa.”

Su Garnacho: “Sappiamo benissimo che, quando un club italiano si presenta sul mercato della Premier, è perfettamente consapevole dei prezzi elevati. Dorgu potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa per Garnacho, ma tutto dipenderà dal prezzo definitivo che il Manchester United stabilirà. Stiamo parlando di un talento appena ventenne.”

Su Comuzzo: “Certamente sarebbe un ottimo acquisto. Mi piace questa strategia del Napoli di investire su giovani talenti. Comuzzo ha 19 anni, è cresciuto nel vivaio della Fiorentina ed è un difensore di grande talento. Sarebbe un innesto significativo e importante.”