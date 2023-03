Jacobelli su Kvara: "Coniuga talento e classe, è un tesoro del nostro calcio"

L’editorialista Xavier Jacobelli è intervenuto a 'Goal di Notte', trasmissione in onda su Tmw Radio, NSL e Teleuniverso.





Il campionato italiano per lei è mediocre?

“Io credo che il livello del calcio italiano si sia alzato. Se penso, poi, che ci stanno persone come il PSG che hanno speso 1 miliardo e mezzo e non hanno vinto nulla, capisco che non serve solo spendere per vincere. Ci si i alcuni problemi del nostro calcio come la gestione dei conti. Guardando però i risultati e il programma della Serie A vediamo ancora un grandissimo Napoli e la grande lotta per la Champions League”.

Kvaratskhelia è un fenomeno per lei?

“Sono d’accordo. Ha soli 22 anni e sta facendo cose incredibile. Coniuga talento e classe. È un tesoro del nostro calcio. Le figure come lui arricchiscono la nostra Serie A. Il suo gol ha fatto impazzire Van Basten ed è tutto dire. Ho apprezzato, poi, la sua presa di posizione per i suoi connazionali".