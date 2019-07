James, Del Genio svela: "Mendes spinge per la cessione definitiva, ha una percentuale!"

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'affare James-Napoli: "L'anno scorso, quando mi dissero di Cavani, non mi sentii di dare più del 2% per il suo approdo in azzurro. L'amico che mi disse di James qualche mese fa mi ha scritto ancora, mi ha detto che Mendes sta aiutando il Napoli, ma balla una condizione che non riguarda l'ingaggio del giocatore, il vero nodo è la condizione dell'acquisto, immediato o con l'obbligo di riscatto come vorrebbe il Real. Mendes sta facendo tutto questo lavoro perchè incasserebbe il 15% nel momento in cui verranno a definirsi i 40 mln dell'operazione a titolo definitivo, lui si beccherà il 15%".