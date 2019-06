James-Napoli, Ceccarini: "Il Napoli sta provando a convincere il Real sulla formula"

Focus mercato con Niccolò Ceccarini, esperto del settore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista s'è soffermato sull'affare legato a James Rodriguez, ma non solo: "James Rodriguez? E' sempre bene avere un profilo basso, Jorge Mendes sta lavorando ai fianchi del Real Madrid. Bisogna arrivare alla quadratura del cerchio per quanto riguarda la formula, c'è da lavorare per far accettare il diritto di riscatto agli spagnoli. Ma quando c'è la volontà delle parti è giusto essere ottimisti e in questo caso c'è tutta la volontà. Cessioni? Il Napoli non ha priorità assoluta di cedere, ci sono ancora due mesi davanti e come spesso succede le operazioni in uscita saranno fatte nelle ultime settimane, quando gli altri club si renderanno conto che hanno bisogno ancora di qualche rinforzo".