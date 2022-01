Juan Jesus e i gol annullati: "Se non mi avessero dato manco l'ultimo sarei uscito dal campo"

Tre gol in questa stagione per Juan Jesus, due annullati e uno convalidato (dopo revisione al VAR). Il difensore del Napoli, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ci ha scherzato su: "Io sono da 10 anni qui, ma non sono abituato a fare gol, ne avevo fatti due annullati, ora è arrivato, difendere meglio ti dà più sicurezza anche per segnare. Gol annullati? Stavolta sarei uscito dal campo (ride, ndr), c'era sempre qualcosa che non andava, per fortuna ora è andata bene".