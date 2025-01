Juan Jesus e l'amore per Napoli: "Mi sveglio e vedo il Vesuvio, che bello! E poi la gente..."

Juan Jesus, difensore del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Crc si è soffermato anche sul suo amore per la città di Napoli: "Napoli per me è una città importante, in cui sono venuto in un momento difficile della mia carriera. Spalletti ha creduto in me ed ho dimostrato il mio valore.

La gente mi ha accolto benissimo ed abbiamo vinto un campionato insieme. Io mi sveglio ogni mattina e vedo il Vesuvio: è una città bellissima. Come tutte le grandi città ha le sue difficoltà, ma la gente vive davvero di passione".