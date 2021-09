Juan Jesus si proietta alla Juve: "Guai ad abbassare la guardia, per loro momento clou!"

Come sta il Napoli? E' una delle domande poste quest'oggi a Juan Jesus, difensore partenopeo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli'. Questa la sua risposta: "Stiamo bene, abbiamo fatto allenamenti importanti, l'ultima amichevole è stata utile per acquisire minuti, specialmente per me che non ho fatto la preparazione. Per me è stato importante mettere benzina delle gambe. Arriviamo bene a questa partita, alcuni ragazzi sono tornati prima dalle nazionali per preparare al meglio questo match", ha detto l'ex Roma che prosegue. "Spalletti ci trasmette tranquillità e serenità nel lavoro. Conosce le nostre qualità e vuole sempre ottenere il meglio. In queste prime due partite abbiamo risposto benissimo anche nelle difficoltà".

Sulla Juventus, prossima avversaria degli azzurri in campionato: "Non si può mai abbassare la guardia. Per loro è un momento cruciale, hanno un punto e vorranno fare la partita. Noi abbiamo rispetto per la Juventus, sarà una bella partita da giocare".