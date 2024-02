Juve, Allegri torna all'attacco: "Quest'anno non ci hanno fatto giocare la Champions"

E' vero che la Juventus non vince un trofeo da quasi tre anni, ma c'è la possibilità della Coppa Italia.

Sono da poco trascorsi mille giorni senza trofei per la Juventus. Come vive questa situazione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - partita valida per la 25esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non è frustrante. Sono stato fortunato ad aver avuto in passato una squadra importante che mi ha regalato questi trofei. E' vero che la Juventus non vince un trofeo da quasi tre anni, ma c'è la possibilità della Coppa Italia. Non ci hanno fatto giocare la Champions non per demeriti della squadra, ma per altre problematiche. Da quando sono tornato la società ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "La Juventus dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions, parlando di risultati sportivi. Sembra una cosa da poco quando ristrutturi una squadra ma non lo è, ci sono state squadre che non hanno giocato la Champions anche per 6-7 anni. La Juventus ha abituato a vincere, è vero, ma intanto s'è garantita sempre la Champions e questo è un buon obiettivo. Ora dobbiamo pensare a garantirla anche quest'anno".