Juve, l'ex presidente: "Col Napoli c'è un abisso, come tra Conte e Motta"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Oggi tra le due squadre c’è una differenza abissale, la stessa che c’è tra Thiago Motta e Conte. Il Napoli è stato rivitalizzato dal nuovo tecnico e ha raccolto un qualcosa tutt’altro che semplice, nel giro di pochissime partite. Molti erano dati per brocchi lo scorso anno, mentre quest’anno sono tornati campioni. Un qualcosa che Motta, invece, non è riuscito a fare… Non so cosa faccia negli spogliatoi il nostro allenatore, ma gli ultimi 15’ di Vlahovic sono inspiegabili. Conte ha recuperato giocatori come Lukaku e altri che erano sottotono, ha avuto un tocco di bacchetta magica.

Thiago Motta, invece, ha peggiorato il rendimento di alcuni giocatori e la bacchetta magica non l’ha avuta. La Juventus continua a comprare calciatori, poi, e anche questo mi lascia perplesso. De Laurentiis ha fatto bene a mollare Kvaratskhelia? È la logica dell’imprenditore De Laurentiis, che è capace di gestire una società che deve generare utili. Lui è uno che fa gli affari tenendo conto del portafoglio e ha fatto uno sforzo economico prendendo Conte, ma doveva ammortizzare questo investimento in qualche modo. Chi prenderei dal Napoli? Conte ha fatto la differenza… È andato via dalla Juve in maniera poco piacevole e quando è tornato a Torino da avversario è stato poco corretto. Quindi da tifoso lo riprenderei, ma da dirigente non potrei dimenticare certi comportamenti”.