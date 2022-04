Juve, Rabiot confessa il sogno scudetto: "Battendo l'Inter sarebbe cambiato tutto"

"Se avessimo battuto l'Inter sarebbe cambiato tutto". I rimpianti della Juventus sono quelli di Adrien Rabiot.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Se avessimo battuto l'Inter sarebbe cambiato tutto". I rimpianti della Juventus sono quelli di Adrien Rabiot. Intervistato da Dazn, il centrocampista francese è tornato sul derby d'Italia che ha chisuo in via definitiva le porte del sogno scudetto ai bianconeri: "Se avessimo battuto l'Inter - ha spiegato l'ex PSG - sarebbe cambiato tutto. Mentalmente sarebbe cambiato il nostro approccio al campionato e quello delle altre squadre nei nostri confronti. Milan e Inter avrebbero avuto più pressione. Non è facile giocare avendo dietro di sé la pressione della Juve".

Ora l'occasione di vincere un titolo è la finale di Coppa Italia.

"È una partita che attendo in maniera particolare, perché la sfida di campionato mi ha deluso e innervosito. Idem la Supercoppa. Avremmo meritato di più in entrambe le partite. Abbiamo una rivincita da prenderci contro l'Inter".