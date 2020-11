Juve show? Del Piero frena: "Ferencvaros ha fatto sì che fosse gara in discesa libera"

Alessandro Del Piero ha così analizzato la gara vinta dalla Juventus 4-1 contro il Ferencvaros a Sky Sport. "Ho visto Ronaldo un po' giù, poco lucido. L'ho visto un po' in difficoltà. Dietro bene, sapevamo che la Juventus dovesse affrontare una gara in discesa, il Ferencvaros ha fatto sì che fosse in discesa libera".