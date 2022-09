Klopp a Prime: "Napoli superiore in ogni reparto, il gol ci ha tagliato le gambe!"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la sconfitta sul campo del Napoli in Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la sconfitta sul campo del Napoli in Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "Vorrei saperlo anch'io dov'è finito il mio Liverpool. Non so perché è successo tutto questo. Il Napoli ha segnato subito e ci ha spezzato un po' le gambe, ha giocato bene in ogni reparto e noi non siamo stati capaci di contrastarlo e di sfruttare le occasioni avute. Abbiamo perso qualche pallone di troppo. So che stiamo facendo meno di quanto possiamo, ma domani è un altro giorno e vedremo".