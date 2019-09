Klopp sugli spogliatoi del San Paolo: "In ottime condizioni, non c'è differenza con l'anno scorso"

Facile immaginare che dopo le esternazioni dei giorni scorsi Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool rivale del Napoli domani al San Paolo, venisse interpellato nuovamente sulla "questione spogliatoi" dell'impianto partenopeo. Queste le parole dell'allenatore tedesco in conferenza stampa: "Gli spogliatoi sono in ottime condizioni, non c'è differenza con l'anno scorso. Non è stato toccato quello ospite".