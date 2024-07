L’agente Anellucci boccia Lukaku: “Una squadra che vuole vincere non parte da lui”

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

Quale sarà il futuro di Lukaku?

“Lo vedo molto nebuloso. Non dal punto di vista remunerativo, visto lo stipendio che gli garantisce il Chelsea. È un giocatore in parabola discendente, sia emotiva che fisica. È un calciatore che tende a prendere peso, deve sempre stare molto attento. Una squadra che vuole essere vincente, a mio avviso, non parte da Lukaku. Poi, Conte farà le sue valutazioni. Quest’anno, alla Roma ha fatto la sua migliore annata, ma non è un giocatore che mi fa impazzire”.

Si parla di un trasferimento di Lukaku e Abraham al Milan.

“Lukaku, a Roma, ha avuto la migliore delle ultime stagioni. Abraham non lo ritengo all’altezza di grandi squadre. Ci sono certi giocatori, che ho visto nella mia carriera, che ho sempre pensato fossero dei miracolati, detto in maniera goliardica, naturalmente. Non credo all’ipotesi Lukaku e Abraham al Milan, sinceramente. Sarebbe difficilmente realizzabile”.