L'agente Morabito: "Mi dicono che Raspadori non va via, ma Chiesa tornerà in Italia"

Vincenzo Morabito, agente e intermediario di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Danilo? Un mio collaboratore è nell’hotel della Juve a Riad. La Juve cerca dei difensori, non prende più Tomori perchè Conceicao pare lo voglia valutare. Conceicao ha bloccato tutte le uscite, per ora. Danilo non rinnova, questo è poco, ma sicuro. Per il momento la Juventus ha i difensori contati. Todibo sta mandando dei messaggi alla Juve, s’è pentito di andare al West Ham, però credo che Giuntoli difficilmente vada su calciatori che gli hanno detto no. Stamattina ho parlato col direttore del West Ham che mi ha detto che Todibo partirà, lì hanno speso 190 mln di euro.

Chiesa? I segnali dicono che torna in Italia, il Liverpool potrebbe anche partecipare all’ingaggio. Su di lui ci sono Roma e Napoli, anche se mi dicono che Raspadori non parte. Osimhen? Ha bloccato tutto il mercato del Napoli. Da quello che so non si muoverà a gennaio, dovrebbe restare fino a giugno in Turchia”.