L'appello del sindaco: "Rispetto per il centro storico e i suoi monumenti!"

Napoli imbrattata per la futura festa scudetto. Questione di grande attualità. Ne ha parlato il sindaco Gaetano Manfredi a Radio Marte: "Credo che Napoli sia la città più creativa al mondo. Già vedo l'impegno di tanti che stanno installando festoni e bandiere nelle strade e nei vicoli e che noi valorizzeremo come Comune. L'amministrazione, infatti, illuminerà d'azzurro la città con un progetto che partirà nei prossimi giorni, proprio da dopo la partita della Nazionale.

In qualità di sindaco, però, chiedo rispetto per i siti storici, per il Centro Storico, per i nostri monumenti che sono il nostro patrimonio culturale e turistico. Per questo dobbiamo rispettarli. Vogliamo una grandissima festa, dunque, ma con grande rispetto. Credo tuttavia che Napoli sia una città così intelligente, fatta da persone intelligenti, che tutto ciò andrà nel verso giusto e sarà fatto in modo positivo".