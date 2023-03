L'appello di Manfredi per la festa Scudetto: "Non dipingete d'azzurro piazze e monumenti, è vandalismo!"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna alla Prefettura di Napoli, ha lanciato anche un appello ai tifosi

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna alla Prefettura di Napoli, ha lanciato anche un appello ai tifosi in vista della probabile festa Scudetto: "Invito i cittadini napoletani e i tifosi del Napoli al buon senso: non dipingete d'azzurro la città, la festa Scudetto non deve trasformarsi in un'occasione per dipingere d'azzurro monumenti e piazze, è vandalismo".