L'argentino Pasculli esalta Garnacho: "E' il post-Messi in nazionale!"

Pedro Pablo Pasculli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dal Napoli m’aspetto il massimo, deve tentare di vincere lo scudetto e lo sta dimostrando. Conte gli ha dato quel carisma e quella personalità che negli altri anni gli azzurri avevano smarrito. Il Napoli ha preso l’allenatore giusto e senza le coppe europee si candida a lottare per lo scudetto insieme all’Atalanta ed all’Inter. Lukaku? Se Conte l’ha voluto è perchè sapeva cosa potesse dargli, se viene messo in condizione puoi dargli palla e lui fa la sponda giusta. Lukaku è fondamentale per il Napoli, sapeva che avrebbe fatto bene sotto la guida tecnica di Conte. Lo vedo in gran forma, è un attaccante che ti fa salire la squadre e tiene sempre impegnati due o tre difensori. Dorgu? Per me va al Napoli, ma a giugno. Il Lecce difficilmente lascerà partire un calciatore così importante che può dargli la salvezza.

Garnacho? E’ il nome giusto per sostituire Kvaratskhelia, mi piace tantissimo. E’ un ragazzo di prospettiva, può essere il dopo Messi anche in nazionale. Ti fa la differenza, salta sempre l’uomo e per la città di Napoli è perfetto anche perchè è un argentino. Neres può giocare a sinistra con Garnacho che farebbe l’esterno destro. L’argentino può giocare sia a destra che a sinistra, sfrutterebbe al massimo le sponde di Lukaku. Per me la zona perfetta per Granacho, però, sarebbe quella di destra”.