L'editoriale di Chiariello: "Caro Ancelotti, ora dimostra di essere il miglior allenatore al mondo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programma, con il suo EditoNapoli: “Alle 19 scende in campo il Napoli con la squadra che sta sorprendendo la Serie A: l'Atalanta di Gasperini. Alle 19 al San Paolo si vedrà ciò che vali, caro Carlo Ancelotti. Se vogliamo tirar fuori una favola, dobbiamo superare un ostacolo. Sei il più grande allenatore del modo? Dimostracelo, questo è il momento per farlo, per agganciare Atalanta e riproporsi come squadra di vertice. Non voglia mai Dio ciò non accada. Oggi leggo che Lozano gioca di nuovo al posto di Milik, che Lozano sia con noi e ci faccia una meravigliosa tripletta, perché se non tocca di nuovo la palla, chi lo difende Ancelotti? Si prende la responsabilità delle sue scelte. Le chiacchiere le porta via il vento, noi siamo con te Carlo, ma solo se ci porti la vittoria".