L'ex Ametrano: "Gara di Cagliari perfetta cartina di tornasole. Domani occasione unica"

L'ex azzurro Raffaele Ametrano ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex azzurro Raffaele Ametrano ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il momento del Napoli dipende da vari fattori. La partita di Cagliari è la perfetta cartina di tornasole: gli azzurri hanno due grandi occasioni per chiudere i conti e poi subiscono il pareggio nel finale.

E’ proprio un’annata difficile e particolare. Il gol subito è balordo. Ho giocato con Bigica nell’under 21, lo vedremo domani al debutto in serie A. Il Napoli sta reagendo e i problemi non si risolvono in una sola partita. Calzona sta cercando nuovi equilibri, domani è davvero fondamentale. E’ un’occasione unica per vincere e provare a rialzarsi. Il Sassuolo è in difficoltà”.