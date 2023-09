L'ex arbitro Paparesta: "Gol Bani? Calcio d'angolo da ripetere, Fabbri schiavo del VAR!"

Gianluca Paparesta, ex arbitro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

"Doveva intervenire e far ripetere la battuta del calcio d'angolo. Ho visto poca prevenzione in questa parte iniziale di campionato, gli arbitri sono troppo schiavi del VAR. Tutta l'opera di prevenzione sui calci piazzati è venuta meno. E' vero che dopo la battuta del calcio d'angolo il VAR non può intervenire, l'episodio è avvenuto prima e l'arbitro doveva fermare tutto prima della battuta.

Rigore mancato su Osimhen? L'evidente errore che avrebbe dovuto indurre il VAR a richiamare l'arbitro non c'è, è una valutazione soggettiva: se guardassimo l'azione altre dieci volte sono sicuro che non tutti i presenti sarebbero d'accordo, qualcuno direbbe che è fallo e qualcuno no".