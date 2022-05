L'ex azzurro Taccola: "Koulibaly è insostituibile, mi auguro che resti”

"A livello psicologico c’è stato sicuramente un calo, perché la squadra fisicamente non mi sembra stia male".

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex difensore del Napoli MIrko Taccola: "L’amaro in bocca del Napoli per il mancato scudetto è giustificato. A livello psicologico c’è stato sicuramente un calo, perché la squadra fisicamente non mi sembra stia male. C’è un grande rammarico perché il Napoli quest’anno poteva davvero arrivare fino in fondo.

Quanto è insostituibile Koulibaly per il Napoli? Sono quei giocatori che non sostituisci così facilmente. Mi auguro per il Napoli che non succeda, perché un giocatore di quel livello e a cifre basse non lo trovi.

Milan ormai prossimo campione d’Italia? Giustamente il Sassuolo farà la sua gara, ma non sarà la partita della vita, che dovrà fare invece il Milan. Il risultato non è acquisito, alle volte un evento così importante a livello psicologico crea in certi giocatori delle difficoltà. Il Milan dovrà andare a Reggio preparato, perché non troverà una squadra che farà la guerra ma che però vorrà fare una bella figura”.