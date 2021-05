L'ex azzurro Turrini su Spalletti: "A Napoli farà molto bene. E' un allenatore di carattere e competente"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, l'ex calciatore del Napoli Francesco Turrini ha dato un suo giudizio sul nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti: "E' davvero l'uomo giusto per questo Napoli. De Laurentiis ha fatto una scelta ben precisa, ha preso un allenatore molto esperto. E' vero che Spalletti in Italia ha vinto poco, ma si è sempre piazzato molto bene e in passato ha gestito le questioni non semplici relative a Francesco Totti e Mauro Icardi. E' un allenatore di carattere, chiaramente competente e di livello. Mi sbilancio e dico che a Napoli farà molto bene. Mi chiedo: come faranno i giornalisti con il silenzio stampa con lui? Spalletti è un allenatore un po' duro da attaccare".