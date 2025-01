L'ex Esposito: "Può arrivare il 4° scudetto, centrocampo tra i migliori al mondo"

Nel corso del Tmw News è intervenuto Max Esposito con cui abbiamo parlato soprattutto del Napoli. "Sta andando oltre ogni aspettativa - ha detto - dopo la stagione scorsa c'era da ricostruire e mai mi sarei aspettato di vederlo ora in testa alla classifica. Va dato merito a Conte di aver fatto un lavoro incredibile. E' anche vero che la base c'era già e lui ha portato la sua voglia di vincere, assimilata subito dai calciatori. Pian piano, vittoria dopo vittoria, il Napoli ha ripreso la fiducia nei suoi mezzi ed è arrivato a risultati incredibili".

La partenza di Kvara è stata assorbita bene..

"Credo che Kvara già da tempo volesse andar via. Non si era trovato un sostituto, Neres per fortuna dopo un periodo di assestamento ha fatto vedere le sue qualità e potenzialità e lì il Napoli ha capito che il dopo Kvara ce lo aveva in casa. E' chiaro però che bisogna anche trovare un'alternativa per Neres nell'eventualità di un suo stop per qualche partita".

Dorgu per giugno: si lavora anche a questa ipotesi...

"Nomi in ballo ce ne sono molti. Sicuramente il Napoli deve puntellare certi ruoli. Per ora non è arrivato nessuno. Il Napoli è primo ma la stagione è ancora lunga. C'è la fortuna che non ci sono le coppe ma in alcuni ruoli qualcosina manca. Confido in Manna e in qualche arrivo perché questa può essere la stagione del quarto scudetto...".

Il centrocampo è di grande spessore

"Per me questo reparto è uno dei forti al mondo. Anche qui c'è la mano di Conte che ha cambiato la mentalità di Anguissa. Lobotka era già una garanzia. Il tecnico è stato bravo a far inserire velocemente McTominay. E' un centrocampo devastante".