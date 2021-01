L'ex Ferrara sarà allo stadio: "Difficile fare pronostici, ho solo una speranza"

(ANSA) - MODENA, 20 GEN - "Sono fortunato perché dopo tanto tempo ritorno allo stadio e il caso vuole che questa finale sia rappresentata dalle uniche due squadre in cui ho militato. Sono felice di questo e spero di godermi una bella partita". Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, oggi al Policlinico di Modena per un'iniziativa a favore dei bimbi ricoverati, parla della finale di Supercoppa italiana che questa sera si disputerà nella vicina Reggio Emilia. L'ex difensore non azzarda pronostici, ma spiega: "Essendo una finale - le parole di Ferrara - è difficile fare un pronostico, giocano due squadre di cui una che è in ottima condizione e l'altra abituata a certi appuntamenti. Sono curioso di vedere come andrà". (ANSA).