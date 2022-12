L’ex Giaccherini: “Disguido tattico con Sarri. Scudetto? Questa volta lo vincerà il Napoli”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Napoli, Juve, Napoli e della Nazionale, ha parlato a Calciatori Ignoranti Originals, nel corso di una diretta Live su Twitch.



"Dopo l'ottimo Europeo andai in un Napoli che aveva una gran rosa. Io però venivo da tanta esperienza, avevo giocato con Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio, vinto in bianconero, fatto bene in Nazionale. Certo, non pretendevo di essere titolare, ma sapevo di poter essere un giocatore importante. Purtroppo mi ritrovai a fare il Vice Callejon che differiva totalmente dalle mie caratteristiche. Ci fu un disguido tattico, magari dovuto anche al fatto che Sarri non volle credere più di tanto in me. Magari un giorno gli chiederò perché non lo fece".

Lo scudetto questa volta lo vince il Napoli

"Questa volta sì, lo vincerà il Napoli di Spalletti. Lo dico perché non contano solo i punti, c'entra anche il fatto che hanno praticamente riazzerato la preparazione nel corso della sosta Mondiale. In più in questa rosa non c'è un giocatore napoletano che potrebbe risultare troppo coinvolto come poteva essere Insigne. Questi non sono neanche consapevoli di quello che stanno facendo, non sanno cosa vuol dire vincere uno scudetto con il Napoli. Se ne sbattono, vanno sempre per vincere".