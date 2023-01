L’ex Juve Di Livio: “Non tifo Napoli, ma è spettacolare. Corro in casa per vedere le sue partite”

Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, è intervenuto al canale Twitch de La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento della Juventus dopo il 5-1 del Napoli

Angelo Di Livio , ex giocatore della Juventus, è intervenuto al canale Twitch de La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento della Juventus dopo il 5-1 del Napoli: "La Juventus sa vincere, ma quello che manca è la mentalità vincente. Quando vinci e vai a Napoli, la Juventus che ha una mentalità vincente non la perde quella partita. La Juventus deve ritornare ad avere la mentalità vincente. Il Napoli è uno spettacolo nello spettacolo, inutile nasconderlo.

Io corro in casa per vedere le partite del Napoli e non lo tifo, ma tifo il bel calcio. Amo Spalletti da sempre, da tanti anni, anche perché per me è sempre stato sottovalutato. Con qualche pregio e qualche difetto è un allenatore che propone un calcio straordinario ed il Napoli è una bellezza della natura. Si parla di una squadra italiana ed un po' tifo Napoli, merita qualcosa di importante".