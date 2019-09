L'ex Roma e Milan Gandini: "ADL è un innovatore, sue idee importanti per l'Uefa. Il progetto Napoli..."

Umberto Gandini, ex membro del comitato per le competizioni europee dell'ECA ha rilasciato alcune dichiarazioni a " Si gonfia le rete" in merito all'elezione del presidente azzurro nel nuovo organico del CCE: "De Laurentiis farà parte di una commissione molto importante. Porterà più elettricità in questo ambiente.



Idee De Laurentiis? Aurelio ha una visione molto innovatrice del calcio. Le sue idee troveranno grande attenzione ma ci sono dei paletti con cui bisogna rapportarsi.



Ingaggi serie A? In Italia si sta spendendo piu sul talento, è un trend che vede più ricavi e risorse per comprare giocatori e meno per le infrastrutture.



Napoli? Il Napoli cresce e crescerà sempre di più. La squadra azzurra è stabilmente tra le prime due del nostro campionato, questo è un chiaro segnale del grandissimo lavoro che sta facendo De Laurentiis. E' un progetto che è partito da lontano e permette oggi al suo proprietario di sedersi a tavolo con i più grandi club del mondo".