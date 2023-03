L'ex rossonero Ielpo: "Difficile arginare questo Napoli, bisogna beccarli in una giornata no"

“Il Napoli ha distrutto tutti in campionato con un paio di eccezioni, ha distrutto tutti in Champions senza eccezioni".

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della sfida dei rossoneri contro il Napoli di Champions League: “ Il Napoli ha distrutto tutti in campionato con un paio di eccezioni, ha distrutto tutti in Champions senza eccezioni. Dunque vuol dire che non c’è proprio una soluzione precisa.

I due atteggiamenti che si possono utilizzare sono che o non li fai giocare e fai un pressing asfissiante molto alto che però ti espone una volta che ti superano a concedere spazi all’avversario, oppure ti metti tutti dietro ad aspettare ma il Napoli rimarrebbe comunque pericoloso perchè ha uno come Osimhen che fa gol sempre, anche con le palle sporche. Difficile trovare un modo per arginare questo Napoli. Bisogna sperare anche di avere una collaborazione loro e beccarli in una giornata non di grazia”.