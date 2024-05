L'ex Rullo: "Gasperini è una certezza, ma il Napoli non può cambiare tutti i giocatori"

Intervenuto nella puntata odierna di 'Club Napoli All News' su TeleclubItalia Erminio Rullo, ex Napoli e Lecce.

Intervenuto nella puntata odierna di 'Club Napoli All News' su TeleclubItalia Erminio Rullo, ex Napoli e Lecce. L'esterno mancino autore di una promozione in A con il Napoli torna a parlare dei suoi momenti con la maglia azzurra e del futuro prossimo della società di De Laurentiis, dando anche un chiaro suggerimento sulla scelta del prossimo allenatore

Gasperini uomo del futuro. "Innanzitutto auguro all'Atalanta di poter vincere un trofeo perché se lo merita per il percorso che ha fatto. Gasperini ormai è una certezza assoluta nel calcio italiano ed europeo e sarebbe un colpo importante per il Napoli. Anche se penso che il presidente abbia già le idee molto chiare".

"Per la panchina consiglio Italiano" Prosegue Rullo sul futuro della panchina azzurra: "Io per il modo di giocare del Napoli e per la base di squadra che ha, perché non penso il Napoli possa cambiare tutti i giocatori, che ritengo essere giocatori forti indipendentemente dell'annata. Quindi per me l'allenatore perfetto è Vincenzo Italiano perché ha una filosofia di calcio che rispecchia molto Napoli e le qualità della rosa attuale del Napoli".

De Zerbi per la panchina azzurra? Rullo dice la sua anche su una eventualità dell'arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina azzurra, i due ex compagni di squadra proprio nel Napoli nell'anno della promozione in A del 2007. "De Zerbi è un allenatore importante, da quello che leggo lui vorrebbe rimanere in Premier e penso che il suo carattere non possa sposarsi bene con De Laurentiis"