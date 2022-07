L'ex trustee Bertoli: "Vi spiego perché ADL farebbe bene a cedere prima un club"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Bertoli, ex trustee della Salernitana

"Il tema multiproprietà è un tema molto ingarbugliato. I proprietari di una squadra calcistica devono rispettare le regole fissate dalle autorità sportive. Proprio come è successo alla Salernitana. E se vige un divieto di multiproprietà, le stesse autorità sportive hanno tutti gli strumenti per farlo rispettare. Quello che si potrebbe considerare, con la dovuta attenzione, è l'utilizzo di uno strumento come il trust. In questo caso, però, il trustee poi dovrebbe avere delle indicazioni blindate, imparando dall'esperienza passata e dal caso Salernitana. Con i granata il trust fu penalizzante, viste le scadenze fissate quasi ad invogliare gli offerenti a speculare sulle stesse. Il caso Salernitana nel suo trust è stato un assist ai compratori, non certo ai venditori. De Laurentiis potrebbe considerare ad un trust, ma il meccanismo pericoloso è quella della scadenza prefissata. E la si potrebbe ovviare con la Federazione se si rispettasse comunque la regola della multiproprietà e si trasferisse in tempo la proprietà di uno dei due club. E' una questione molto complicata, questo è certo.

Il cambio di regola dopo l'acquisizione del Bari? Conta poco. Le squadre di calcio si impegnano a seguire le regole delle autorità sportive. E se cambiano in corsa, non è che possono esserci deroghe. Nella vicenda Salernitana noi chiedemmo alla Federazione una dilazione, ma non avemmo nessuna disponibilità. E la Salernitana ha rischiato di non esistere più per un paletto imposto dalla FIGC. Spesso si dimentica che dietro a queste scadenze e a queste complicanze ci sono centinaia di migliaia di tifosi, legati ad una squadra.

Napoli o Bari a rischio trust? E' difficile capire cosa succederà e cosa farà De Laurentiis. Solo lui sa qual è la situazione migliore per Napoli o Bari. Il precedente Salernitana ha cambiato la percezione: non vedo alternative. O De Laurentiis cede una delle società prima o si rischia di andare verso un nuovo trust".