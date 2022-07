L'ex Viviani: “Mertens è un pezzo di storia, non si può pensare di sostituirlo”

"Sicuramente il Napoli starà lavorando da tempo sui sostituiti, ma è sempre difficile parlare di sostituti quando si parla di giocatori come Insigne e Mertens".

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Fabio Viviani, vice di Edy Reja negli anni a Napoli: "Non si può pensare di sostituire Mertens, perché è un pezzo di storia che potrebbe restare anche in futuro nel club. Se non rimarrà bisognerà andare su altro tipo di giocatore che terrà alto il valore della squadra. Usciranno giocatori importanti, ma le società devono andare avanti e il Napoli ogni anno si è fatto sempre trovare pronto per allestire una squadra competitiva. Sicuramente il Napoli starà lavorando da tempo sui sostituiti, ma è sempre difficile parlare di sostituti quando si parla di giocatori come Insigne e Mertens.

Il Napoli lotterà per lo scudetto? L’obiettivo è arrivare tra i primi quattro, questo ti dà la possibilità di allestire ogni anno una squadra sempre più forte. Lo scudetto so quanto manca a Napoli, ma la cosa più importante è essere lì tra le prime per lottare per vincere”.