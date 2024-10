L'imprenditore Marinella: "Napoli vive un'esplosione, bello il rapporto di Conte con la città"

Maurizio Marinella, imprenditore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto e bello il rapporto che Conte ha con la città, in fondo è un uomo del sud e sapeva che sarebbe andato incontro a certe esplosioni di sentimento che solo noi napoletani riusciamo a dare. Napoli sta vivendo un’esplosione d’interesse e partecipazione, tanti turisti si emozionano venendo qui. Il calcio per noi è una chiave importante che dà una crescita importante a questa città che ci stiamo godendo. Stiamo mettendo tanti tasselli importanti e la città si sta presentando un pochino meglio. Tutto è migliorabile, ma la città è più pulita.

Il primato del Napoli? Il Napoli ci dà gioia per la classifica, un po’ meno per il gioco, ma in questo momento ce ne importa poco. L’importante è che siamo lì, le squadre di Conte son queste. Adesso comincerà il periodo difficile, ma la squadra è ben impostata e mi piacciono molto i due scozzesi. Poi Buongiorno in difesa dà la sicurezza che mancava da un po'”.