L'inglese Agbonlahor: "Il Napoli perderà 2-1, non è abituato all'atmosfera di Ibrox"

Gabby Agbonlahor, ex calciatore inglese, non ha dubbi: stasera il Napoli perderà. Il motivo?

TuttoNapoli.net

© foto di Allstar/Image Sport

Gabby Agbonlahor, ex calciatore inglese, non ha dubbi: stasera il Napoli perderà. Il motivo? "Non è abituato all'atmosfera di Ibrox e quindi finirà 2-1 per i Rangers". Questa la sua previsione intervenuto a SportEdge, un pronostico che chiaramente ha entusiasmato i tifosi scozzesi che stasera riempiranno lo stadio.