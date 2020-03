L'interista La Russa protesta: "Lega ha ceduto a pressioni Juve, è tutto irragionevole!"

Ignazio La Russa, politico e tifoso dell'Inter, si è soffermato sul caos rinvii ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non hanno capito che non è il momento di far valere le antiche capacità di pressione e chi ne ha di più sappiamo chi è (la Juventus, ndr). La cosa secondaria è che tutto è irragionevole. La Juve ha fatto ciò che ognuno poteva aspettarsi perché conveniva a lei. Il problema è chi gliele accorda certe cose. Dal Pino, presidente di Lega, ha giustificato la decisione di annullare la partita dicendo che si poteva giocare di lunedì sera. Quindi la domenica sera c'era il coronavirus e il lunedì sera non c'era? Se si poteva giocare di lunedì, si poteva giocare anche di domenica".