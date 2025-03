La griglia Scudetto di Ottavio Bianchi: “Napoli e Atalanta favorite sull’Inter”

Ottavio Bianchi, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli, toccate ferro, ha più possibilità dell’Inter di vincere lo scudetto perchè non ha le coppe e può lavorare settimanalmente e portare i giocatori alla domenica al massimo della condizione. Anche l’Atalanta ha più vantaggi rispetto all’Inter per lo stesso motivo del Napoli. Dal di fuori facciamo presto a parlare, ma i problemi ci sono in ogni spogliatoio. Conte è un allenatore di prima fascia, allena la squadra sulla base di qualsiasi modulo di gioco in funzione di un calo di rendimento o degli infortuni. Parliamo di persone che hanno grande esperienza e grandi capacità.

Napoli? Ora ha la consapevolezza di essere tra le prime in Italia, l’amore dei napoletani per il Napoli ci sarà sempre, ma la pressione di oggi è meno oppressiva rispetto ai miei anni. Prima vincere era affascinante dal profilo professionale, ma preoccupante dal profilo umano.

Conte e lo scudetto? Io avevo la fortuna di avere la una squadra con tanti ragazzi del sud, oggi è improponibile. Questi ragazzi non andavano spronati, erano così innamorati della propria maglia che era assurdo”.