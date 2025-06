L'ex Regini: "Sarri alla Lazio? Chissà che non ricrei il gioco di quel Napoli..."

Vasco Regini, ex difensore di Sampdoria e Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di a TuttoMercatoWeb.com. Di seguito un estratto.

Quale cambio in panchina ti intriga di più in Serie A?

"Quello che mi intriga di più è il ritorno di Sarri alla Lazio. E' un allenatore che dà una identità, le sue squadre si riconoscono subito. Sono curioso di vedere se in poco tempo possa riuscire a ricreare quel modo di giocare visto al Napoli, perché poi di tempo nel calcio non ce n'è mai tanto".

Tu lo ha vissuto al Napoli, Sarri.

"Sì, ma anche alla Lazio lo ha mostrato, è davvero un calcio bello da vedere il suo, anche da fuori".

Altri?

"Sicuramente la conferma di Conte al Napoli: una certezza sul fatto che il Napoli sarà lì a lottare su ogni fronte. Conte è una certezza e i suoi risultati dicono questo".

Fra i tanti allenatori che hai avuto, chi ti ha lasciato qualcosa di particolare?

"Ranieri sicuramente nell'ambito gestionale, di come comunicava e si relazionava con noi. In questo era il numero uno. Nell'ambito di campo ce ne sono diversi, cito Sarri e Giampaolo, due allenatori che mi hanno lasciato tanto. Cito ovviamente anche Mihajlovic, dopo il ritorno con la Samp mi ha dato modo di crescere, trasmettendomi tanti valori umani oltre che calcistici. Mi ha dato tanto, una persona bellissima ed un grande tecnico".