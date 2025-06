Ultim'ora Beukema-Ndoye, richieste altissime! Sky: ecco i prezzi e la reazione del Napoli

vedi letture

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra Napoli e Bologna per parlare di una doppia trattativa: quelle per Sam Beukema e Dan Ndoye, grandi obiettivi di mercato degli azzurri per questa finestra estiva di calciomercato. Il vertice però non ha avuto un esito così incoraggiante per la società di Aurelio De Laurentiis: il club felsineo ha sparato altissimo.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Bologna ha chiesto oltre 45 milioni di euro per Dan Ndoye e circa 35 milioni per Sam Beukema. Quindi, per i rossoblu il pacchetto dell'esterno svizzero più il difensore olandese vale non meno di 80 milioni. Chiaramente c'è distanza tra le parti ad oggi, il Napoli giudica molto elevate le richieste fatte. Nei prossimi giorni gli azzurri rifletteranno sul da farsi, la sensazione è che almeno per Beukema si possa scendere a 30 milioni.